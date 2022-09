Centrum in Enschede verder op de schop: De Ruyterlaan 2 maanden dicht voor nieuwe bestrating

Met aanbeste­ding afval door Twence weinig mis, zegt ACM

ENSCHEDE/DEN HAAG – Er is waarschijnlijk niets mis met de wijze waarop de Twentse gemeenten hun afvalverwerking aanbesteden bij Twence. Dat is de conclusie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na een inventariserend onderzoek. Concurrent AVR had een klacht ingediend.

29 augustus