Chaos op straat: ineens staat er een boompje ‘midden op de weg’ bij Hogeschool Saxion

Brandweer heeft grote brand in Hengelo onder controle

Er is maandagmiddag brand uitgebroken op een industrieterrein in Hengelo. Het dak van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Osterveldsingel stond grotendeels in brand. De brandweer schaalde dan ook al snel op naar ‘grote brand’. Zwarte rookwolken trokken over de Hengelose wijk Hasseler Es.