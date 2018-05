Check hier welk biermerk in jouw gemeente het populairste is

BIERKAARTHeineken is veruit het meest getapte bier van Nederland in hotels, restaurants en cafés. Vooral in de Randstad is het groene flesje dominant. Richting de grenzen winnen merken als Grolsch (Twente) en Brand (Limburg).

Databedrijf Datlinq zocht per horecagelegenheid (hotels, restaurants en cafés) uit welk hoofdmerk pils beschikbaar is. Dit is vaak het merk dat op de gevel staat.

Op basis van die gegevens, die niet per se gaan over het hoogste aantal gedronken liters bier, werd een 'bierkaart van Nederland' gemaakt. Daarop is te zien dat ons land voornamelijk Heineken-groen kleurt. In 216 gemeenten (59 procent van Nederland) is Heineken het meest dominant.

Grolsch groot in Achterhoek

Heineken is vooral groot in de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. In de kop van Noord-Holland is Amstel populair. In Noord-Brabant is Bavaria in de meeste horecagelegenheden dominant, al scheelt het niet veel met Jupiler.

Hertog Jan wordt verspreid over het hele land geschonken: in 29 gemeenten is dat merk het beste verkrijgbaar, maar de Limburgse brouwerij heeft geen binding met een specifieke regio.

Grolsch blijkt enorm gebonden aan Twente en de Achterhoek, waar het in 26 gemeenten het meest getapte biermerk is. In de rest van Nederland is Grolsch vrijwel nergens het dominante merk, op een gemeente als Cuijk na.