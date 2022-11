Christie’s haalt Boekelo's beeld van veiling tot uitspraak rechter

BOEKELO/PARIJS - Het standbeeld Le Grand Couple is door Christie’s Parijs van de veiling gehaald. Zo lang de rechter niet heeft bepaald wie de eigenaar is van de sculptuur van kunstenaar Henri Étienne-Martin, wil het veilinghuis het stuk niet verkopen.

Oorspronkelijk zou Christie’s het standbeeld van 23 november tot 6 december op een online veiling aanbieden. Het beeld komt van het terrein van Hotel Bad Boekelo. De huidige eigenaar Guus Brandriet van het hotel bood het beeld ter veiling aan, maar de Boekelose gemeenschap kwam in het geweer.

Het kunstwerk is in 1968 bij het hotel geplaatst als cadeau van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie aan de Boekelose gemeenschap. Le Grand Couple verbeeldt de verbondenheid van de zoutindustrie met Boekelo, het dorp waar in 1918 het eerste zout werd gewonnen.

Breed in publiciteit

Inwoners wezen de gemeente Enschede op de op handen zijnde veiling en deze spande een rechtszaak aan om de verkoop te voorkomen. Volgens Boekeloërs en de gemeente is het beeld eigendom van de gemeenschap. Er was nog maar weinig tijd voor om de veiling te voorkomen, aangezien het beeld al door Christie’s was opgehaald in Boekelo.

De kwestie kwam vorige week breeduit in de publiciteit, waarop het veilinghuis besloot de veiling uit te stellen tot duidelijk is wie zich eigenaar mag noemen. Brandriet: „Zolang de zaak nog onder de rechter is, kan Christie’s niet verkopen. De uitspraak is op 1 december.”

‘Geen twijfel dat het van mij is’

„Ik heb een mailtje gehad dat het beeld naar de volgende veiling is verplaatst. Wanneer die is, is nog niet bekend.” Wie Christie’s heeft benaderd om de veiling af te blazen? „Het heeft overal in gestaan. Ik heb het op Engelse websites gezien, op Franse websites, het heeft in de Volkskrant gestaan, in het Financieel Dagblad...”

Brandriet wil niet gaan speculeren wat er gebeurt, mocht de rechter beslissen dat het beeld niet zijn eigendom is. „Ik twijfel er niet aan dat het van mij is. Het stond in mijn tuin. Christie’s ging daar ook van uit. Zij hebben het hier zelf uit mijn tuin opgehaald.” Wie die kosten moet gaan betalen, mocht hij toch de eigenaar niet zijn? „Daar heb ik nog niet over nagedacht...”

Volledig scherm Het kunstwerk Le Grand Couple stond 54 jaar bij Hotel Bad Boekelo. Medewerkers van Christie's zijn naar Twente gereisd om het kunstwerk voor de veiling uit te graven en te vervoeren. © Guus Brandriet