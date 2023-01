Cijfers voorspellen instortende woningmarkt, Twentse makelaars zien dat tikkie anders: ‘Veel beter zo’

Onderzoek naar dood Marcus (37) uit Hengelo, die overleed na aanhouding, na half jaar nog niet afgerond

HENGELO - Het onderzoek naar de dood van Marcus uit Hengelo is nog altijd niet afgerond. De 37-jarige man overleed in augustus vorig jaar nadat hij door de politie was aangehouden bij een verkeerscontrole in Borne. Filmpjes van zijn aanhouding gingen viraal, toen bleek dat de verdachte korte tijd later was overleden.

