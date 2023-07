Coalitieakkoord Overijssel: Over een ‘vlees noch vis-akkoord’ dat voortborduurt op bestaand beleid, valt slecht te debatteren

Kiek Dan! Huize Halfaf in Enschede, al 40 jaar onverklaar­baar bewoond

Vier vrolijke studenten voor Huize Halfaf aan toen nog de Hengelosestraat 156 in Enschede. Deze foto is gemaakt op 8 juli 1985 door Reinier van Willigen, die nog steeds voor deze krant fotografeert. Bijna veertig jaar geleden stond de Universiteit Enschede vooral te boek als technische onderwijsinstelling. Vrouwelijke studenten moest je er met een lampje zoeken. Een studentenhuis in de binnenstad waar alleen maar vrouwen woonden was al helemaal bijzonder. Studenten woonden op de campus.