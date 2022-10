Coming-out day in Enschede: stadhuis rolt de regenboogloper uit

Vandaag is het coming-out day. Een dag waarop jaarlijks internationaal aandacht wordt besteed aan Lhbti’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen) die voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomen. Daarom is bij het Stadhuis in Enschede een loopmat in regenboogkleuren uitgerold.