Corona in Twente toch bezig aan comeback? ‘Zelftests vliegen weer de winkel uit’

Ook het aantal positieve tests bij de GGD Twente steeg van gemiddeld 36 per dag in mei naar gemiddeld 59 deze maand, een toename van 64 procent. Dinsdag werden er 94 positieve tests op een dag gemeld, deze woensdag waren dat er al 140 stuks, het hoogste aantal in twee maanden tijd. Ook in het rioolwateronderzoek is een kleine opleving van het virus te zien.