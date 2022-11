Corporatie De Woonplaats gaat tientallen sociale huurwoningen bouwen in Enschede en Glanerbrug

met video Man (31) die gewond raakte bij steekinci­dent in het centrum van Enschede is buiten levensge­vaar

ENSCHEDE - Bij een steekpartij in de binnenstad van Enschede is in de nacht van zaterdag op zondag een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond geraakt. Het steekincident vond rond vier uur plaats op de Noorderhagen.

20 november