Cursus bij Huis van Verhalen in Roombeek: ‘Hoe herken je eenzaamheid en bied je steun?’

denk aan elkaarVooruitlopend op de Week Tegen Eenzaamheid houdt het Huis van Verhalen in Roombeek een bewustwordingssessie waarbij deelnemers leren signalen van eenzaamheid te herkennen. Ook is er aandacht voor het bieden van ondersteuning aan eenzame mensen.

Herkennen van eenzaamheid is lastig. Ondersteunen en een helpende hand bieden, zo mogelijk nog lastiger. De signalen van eenzaamheid komen deze avond aan de orde, net als de vraag: hoe ga je een gesprek aan, waar moet je rekening mee houden?

De avond is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het eenzaamheid en/of zich actief in wil inzetten om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden. Het is een interactieve sessie die deelnemers aan het denken zet en waar zij ervaringen kunnen delen.

De sessie is donderdag 22 september van 19.00 tot 21.30 uur bij Huis van Verhalen, Roomweg 165 C en wordt gegeven door Emmy Davids. Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid voor om zich op te geven voor een vervolgsessie. Die is gepland op donderdag 6 oktober van 19.00 tot 21.30 uur.

Meer informatie over eenzaamheid is te vinden op www.samen1enschede.nl, vragen stellen of aanmelden voor het programma kan bij Hadassa Meijer via info@huisvanverhalenenschede.nl.