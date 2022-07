Cybercharlatan Rian van Rijbroek laat van zich horen met eigen blog 'Unhacked’

Superdeskundige

Later schreef ze opnieuw een boek, ‘Unhacked'. En dat is nu ook de titel van haar website. Daarop presenteert ze zich opnieuw als superdeskundige: „Vanaf haar twintigste ontwikkelde ze software voor vermogensbeheerders, multinationals en veiligheidsdiensten. En software om de duistere wereld van Unhacked binnen te kunnen gaan.” Doel van haar site is volgens Van Rijbroek „om een ieder bewust te maken van de gevaren van hackers en het belang van cybersecurity.”

‘Enorme dwangsommen’

Haar blog is gevuld met oude artikelen van onder meer AD, NOS en RTV Oost over hacks. Van Rijbroek schrijft weinig over haar eigen werkzaamheden. Onder het kopje ‘hacks’ beweert ze dat er strafrechtelijke vervolging dreigt als ze publiceert wat bepaalde werkzaamheden aan informatie hebben opgeleverd: „Momenteel zijn er nog gerechtelijke verboden op het publiceren van deze opmerkelijke cyber-ontdekkingen en zal publicatie op dit blog onherroepelijk leiden rechtsvervolging en verbeurd verklaring van enorme dwangsommen.” Het zou daarbij gaan om „een kwestie waarbij ze al jaren geleden betrokken is geraakt door haar vriendschap met Gerard Sanderink.”

Gerard Sanderink

Die vriendschap is de afgelopen jaren breed uitgemeten in de pers. Want ondanks haar debacle bij Nieuwsuur kreeg Van Rijbroek enkele maanden later een relatie met zakenman en multimiljonair Gerard Sanderink. Hij is onder meer de baas van ict-bedrijf Centric, dat veel voor de Nederlandse overheid werkt. Sinds Van Rijbroek in zijn leven is staat Sanderink veel in de publiciteit, vanwege commotie bij zijn bedrijven en een eindeloos slepende juridische vete met zijn ex-vriendin Brigitte van Egten.