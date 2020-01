Cybercriminelen lichten Rijksmuseum Twenthe op voor 2,9 miljoen

Volgens directeur Arnoud Odding van het Rijksmuseum is het allerminst zeker dat het museum het geld ook daadwerkelijk kwijt is. Het Enschedese museum heeft een claim ingediend tegen de verkopende partij, de Engelse kunsthandelaar Dickinson. Odding zegt ervan uit te gaan dat het schilderij, dat al sinds 2018 in Enschede is, in de toekomst in Enschede zal blijven.

„Ergens in onze contacten met Dickinson hebben zich cybercriminelen gemengd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de fout niet bij ons ligt. Wij hebben uiteindelijk de kunsthandelaar voor de rechter gedaagd om duidelijk te krijgen dat dit schilderij gekocht en betaald is.”

Waardevolle aanvulling

De feitelijke aankoop van het schilderij vond al plaats in 2018. Directeur Odding zag het schilderij, A View of Hampstead Heath uit 1824, op de Tefaf in Maastricht en slaagde erin de benodigde 2,9 miljoen via fondswerving bij elkaar te krijgen. „Het schilderij is een waardevolle aanvulling op onze collectie. We hebben al een Gainsborough. Constable (1776-1837) is een van de grote schilders uit de Engelse kunstgeschiedenis.”

De onderhandelingen tussen het museum en Dickinson duurden maanden en werden per e-mail gevoerd. De criminelen braken op deze correspondentie in, en deden zich medio 2018 voor als de verkopende partij. Uiteindelijk wisten zij het museum zover te krijgen dat het aankoopbedrag gestort werd op een bankrekening in Hongkong.

Rechtszaak

Over de kwestie diende woensdag een rechtszaak in Londen. Beide partijen betoogden daarbij dat hun beveiliging op orde was. Gisteren wees de rechter de claim van het Enschedese museum op formele gronden af. Een inhoudelijk oordeel heeft de rechter volgens Odding niet gegeven. „De zaak is absoluut nog niet beslist en gaat zich waarschijnlijk nog jaren voortslepen. Wij gaan onze claim anders formuleren, maar zetten de procedure voort.”