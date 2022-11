D66: nauwelijks personeel en boer wordt de dupe, stop met vakantiepark Het Rutbeek

Banen en stikstof

Voor hem is het grootste voordeel van een vakantiepark verdwenen: de werkgelegenheid. Hoewel Enschede decennia last heeft gehad van een hoge werkloosheid, is die de laatste haren als sneeuw voor de zon verdwenen. „En hoewel dat in slechtere economische tijden zeker weer zal oplopen, lijkt het gebrek aan goed personeel de komende jaren een veel groter probleem te zijn dan een gebrek aan werkgelegenheid.”

Naast het gebrek aan goed personeel, haalt Tillema de stikstofruimte erbij. Exploitant John Temmink is op zoek naar stikstofruimte om met de bouw te kunnen beginnen. Als hij die gevonden heeft, kunnen de boerenbedrijven in het gebied om het Rutbeek helemaal niks meer. „Dat is wat ons betreft niet te verkopen”, aldus Tillema.

Nog niks gebeurd

Het hele plan is nog omkeerbaar. Er zijn nog geen voorbereidingen getroffen. Wel liggen er al uitgewerkte plannen. Al in 2018 zou Outdoor Resort Boekelo met de bouw van start gaan en een jaar later zouden de eerste huisjes opgeleverd worden. Voor de bouw was echter een aangepast bestemmingsplan nodig. Pas als de stikstofruimte is gevonden, beslist de gemeente over het bestemmingsplan. Het is onbekend hoeveel de initaitiefnemers zijn. Voor het vakantiepark zou de Hegebeekweg verhard moeten worden. Dat zou de toegangsweg naar het park worden, maar dat is na tussenkomst van de rechter nog niet gebeurd.