D66 Overijssel sluit nu al partijen uit en dat is wel een beetje voorbarig

Nog ruim een week tot de verkiezingen en nu wordt er al gesproken over wie met wie samenwerkt als de uitslag bekend is. In ieder geval door D66. Die partij wil niet in een coalitie met BBB, JA21 en PVV, laten alle lijsttrekkers in de twaalf provincies weten. Daarmee sluiten ze zichzelf uit, want op basis van de laatste peilingen is het helemaal niet waarschijnlijk dat de partij in Overijssel in het college komt.