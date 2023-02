De beste speler bij FC Twente was een Ajacied

MET VIDEO Razendsnel worden nieuwe shelters­uits gemaakt voor Turkije en Syrië: een kijkje achter de schermen

Hoe gaat het er zo vlak na de hevige aardbeving in Turkije en Syrië aan toe in het atelier van de Sheltersuit Foundation in Enschede? Waar veel Syrische en Turkse mensen werken met familie in het getroffen gebied. We namen een kijkje in het atelier.

10:45