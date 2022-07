De boerenwijsheid kan beter met een korreltje zout genomen worden

Woningaan­bod stijgt in Twente minder dan gemiddeld, ondanks klimmende rente

ENSCHEDE - Door de stijgende hypotheekrente groeit het aantal woningen dat te koop wordt aangeboden fors, maar in Twente is die groei van het aanbod minder spectaculair dan in de rest van het land. En ondanks dat stijgende aanbod, blijven de prijzen ook hier doorstijgen.

7 juli