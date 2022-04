De meisjes van Menko zijn nu rond de 80: ‘Als ’ie niet meer past, gaat die jurk bij de lompen’

Gemist? Complete woning verwoest na gasexplo­sie in Oldenzaal & nóg meer deelscoo­ters in Enschede

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van maandag 4 april.

4 april