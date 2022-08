De mythevorming rond FC Twente - Fiorentina: over opnaaien, messentrekkers en wraak

Pand in Enschede gesloten vanwege organise­ren illegale gokactivi­tei­ten

ENSCHEDE - Een pand aan de Deurningerstraat in Enschede is deze week op last van burgemeester Roelof Bleker gesloten vanwege illegale gokpraktijken in het pand. Het besluit volgt na een onderzoek van de Kansspelenautoriteit, waaruit blijkt dat er illegale kansspelen werden georganiseerd.

17 augustus