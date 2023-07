De naweeën van een uurtje storm in Twente: ‘Iemand belde aan: Er ligt een boom op jullie huis’

Huiseige­naar kan geen 'overtui­gend bewijs' leveren; gemeente Hengelo gaat nu zelf onderzoe­ken of Roemenen familie van elkaar zijn

Zeven, soms acht volwassenen in één huis: is dat één familie? Of zijn het arbeidsmigranten? De gemeente Hengelo vermoedt dat er inderdaad sprake is van illegale kamerverhuur en gaat nu zelf onderzoeken wat de relatie is tussen de bewoners.