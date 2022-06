De onmogelijke strijd tegen drugsoverlast in grensdorp Glanerbrug: ‘Als we er een weghalen, staat er een legioen aan vervangers klaar’

Desiree bevalt van dochter Lotte op parkeer­plaats Aldi: ‘Plots voelde ik het hoofdje’

Ze waren onderweg naar het ziekenhuis, maar de bevalling ging zo snel dat Desiree ten Hove dat niet haalde. Op de parkeerplaats van de Aldi in Holten, in een Peugeot 307, werd Lotte geboren. Dankzij een onbekende voorbijganger weten de ouders hoe laat hun dochter ter wereld is gekomen.

19 juni