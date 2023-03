De onnavolgbare acties van enige moeders

Wij Nederlan­ders blijken heel gelukkig, omdat mopperen hier tot hoge kunst is verheven

‘Je zou het niet denken, maar het geluk van de gemiddelde inwoner is sterk afhankelijk van de kwaliteit van ambtenaren.’ Aangenomen mag worden dat op gemeentehuizen, provinciehuizen en politiebureaus na deze zin in De Twentsche Courant Tubantia taart is aangerukt.