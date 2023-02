‘De oude dame’ kan niet naar de Enschedese markt, toch staakt buschauffeur Dennis ook voor haar

Korfbal­lers HKC komen valse start en zaalperike­len te boven: ‘We staan op een leuk plekje’

HENGELO - De voorlaatste plaats in de veldcompetitie en niet kunnen trainen in de eigen sporthal. HKC kende geen vlekkeloze aanloop naar de zaalcompetitie. Na een moeizame start staan de korfballers inmiddels bovenaan in de tweede klasse.

3 februari