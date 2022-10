De schaatsen onder en zwieren en zwaaien op de Oude Markt

Energierekening

Hoewel er een vaste leverancier is, merkt Enschede Promotie dat de ijsbaan duurder is dan andere jaren. „De personeelskosten zijn gestegen. De tent, de beveiliging, het is allemaal duurder. Wat voor iedere ondernemer is gestegen, is ook voor ons duurder”, zegt woordvoerder Monique Richter. En de stroom natuurlijk. „We hebben het geluk dat we kunnen meeliften op het energiecontract van de gemeente. Dat is een vast contract. Dus die kosten stijgen niet enorm.”