De singel in Enschede hangt vol met camera’s, maar waar zijn ze voor?

Drugspro­ble­men of psychisch in de knel? ROC van Twente gaat verder met hulpverle­ners op school

HENGELO - ROC van Twente-studenten met psychische of verslavingsproblemen krijgen hulp op school van Tactus of Mediant. Een proef met gespecialiseerde hulpverleners ter plaatse is verlengd tot en met 2024.

30 augustus