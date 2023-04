De sportvelden besproeien met vijverwater? Dat is niet vies in Enschede

Megaopera­tie: de verwerking van 107.000 eindtoet­sen van basis­school­leer­lin­gen

ENSCHEDE - Het is een megaklus: in ruim twee weken 107.000 door leerlingen van groep 8 gemaakte eindtoetsen verwerken. I&O Research in Enschede huurt tweehonderd uitzendkrachten in om de operatie tot een goed einde te brengen.