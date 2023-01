De test is nu hoe dit regenwater te bewaren

indebuurt Wieger en Marlien van Split Level halen met veiling 5500 euro op voor goed doel

In het najaar van 2022 stopte kledingzaak Split Level in Almelo. De winkel van Wieger en Marlien de Vries ging dicht na dertig jaar. Maar niet zonder een laatste knaller: met een veiling van alles wat er over was in de winkel. Daarmee is 5500 euro opgehaald voor het goede doel.

16 januari