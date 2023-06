De underground Spacebar in Enschede dreigt te verdwijnen: ‘Hier kun je in je eentje binnenlopen en de deur uitgaan met twintig nieuwe vrienden’

Femke (45) sticht brand in de Syrisch Orthodoxe kerk in Enschede-Zuid: ‘Ik kan het me niet herinneren’

Op 14 oktober vorig jaar wordt een bruiloftsfeest in de Syrisch Orthodoxe kerk in Enschede-Zuid wreed verstoord door een brand in de toiletten. De brand is aangestoken en de dader meldt zich drie dagen later telefonisch bij de politie.