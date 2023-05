De Vergeten Twentse Lente is zo succesvol, dat er meer voorstellingen komen

met video & foto's Binnenkij­ken bij ‘Bij Jacob’: de nieuwe hotspot in Lonneker na indrukwek­ken­de metamorfo­se vroegere Sa­venije

Het allereerste kopje koffie was voor haar oma, Jannie Janssen (93) uit Enschede. Maar nu is iedereen welkom ‘bij Jacob’, het vroegere Savenije aan het dorpspleintje in Lonneker. Na zeven maanden verbouwen is de metamorfose overweldigend. Annelie Punte leidt ons rond. „Ik wil dat mensen wow-momentjes hebben.”