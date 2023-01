Decorontwerper Joris van Veldhoven keert met musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’ terug naar Twente

Hengelose Kiki zet groothan­del in kappersar­ti­ke­len voort: ‘Kom maar hier! Hier ben je thuis’

HENGELO - Zo’n vierduizend producten zijn uitgestald in Kiki’s groothandel in kappersartikelen aan de Zaagstraat 13. De voormalige groothandel van de familie Oude Alink aan de Vondelstraat stopte in december 2021 al en Kiki van den Brink-Jaspers (30) neemt de zaak over. Ze werd goed ingewerkt door de Oude Alinks.

