Dermatoloog David uit Hengelo kruipt graag in de huid van Elvis

Niels te Pas snelt in FBK Dubbele Mijl Hengelo naar de zege

De FBK Dubbele Mijl is gewonnen door Niels te Pas. De Enschedese loper van LAAC had voor de 3,2 kilometer in Hengelo een tijd nodig van 9.15 minuten. Bij de vrouwen was Aline Kootstra de snelste.