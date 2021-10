Dertien wetsvoorstellen in drie weken, maar vraag Omtzigt nog niet naar een eigen partij

Pieter Omtzigt is weer helemaal terug in Den Haag. Menig minister kreeg hij al op de kast met zijn Kamervragen en zoektocht naar gedetailleerde antwoorden. Met een dozijn aan wetsvoorstellen probeert de Enschedeër onder meer te snijden in het aantal voorlichters in Den Haag, maar liefst 800. En tegelijkertijd meer mensen beschikbaar te krijgen voor onderzoek in de kennisinstituten.



En dat na een afwezigheid van een half jaar vanwege een burn-out. Een half jaar bovendien waarin Omtzigt de hoofdrol speelde in menig Haags debat en waarin hij uit het CDA stapte en als zelfstandig Kamerlid verder ging.



Naast zijn werk in de Kamer, trekt Omtzigt ook het land in om zijn verhaal te vertellen, over wat hij wil bereiken als Groep Omtzigt. Vrijdag was zijn derde spreekbeurt en de eerste in Twente sinds zijn terugkeer. In Oldenzaal, op uitnodiging van het plaatselijke CDA vertelde de Enschedeër over zijn speerpunten en kreeg de zaal de kans om vragen te stellen.