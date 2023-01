Deze grote winkel in Miro Center sluit voorgoed de deuren

Wonen in een kerktoren? Dat kan straks in Haaksber­gen

HAAKSBERGEN - Gekerkt wordt er al jaren niet meer. Wie van een bijzondere woning houdt, kan straks wonen in en rondom de Lourdeskerk. Dat is een stap dichterbij gekomen, nu de sloop van de pastorie en verbindingsgang begonnen is.

