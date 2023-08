Deze slimme Twentse afvalbak herkent zelf afval en gooit het in de juiste zak

FC Twen­te-trai­ner Oosting begint met Regeer

FC Twente begint donderdagavond in Istanboel met Youri Regeer in de basis. Regeer, achter wiens naam een vraagteken stond, speelt als vleugelverdediger. Bij Fenerbahce is er een basisplaats voor de bij FC Twente opgeleide Jayden Oosterwolde. Ook Dusan Tadic begint bij de thuisploeg.