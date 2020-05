Die inktzwarte zaterdag 20 jaar geleden van minuut tot minuut

Familie van verdwenen slachtof­fer snakt naar rust: ‘Was er maar iets van Henk gevonden’

7:00 ENSCHEDE - ,,Je hebt er nog nooit zo goed bij gezeten”, zei de achterbuurvrouw. ,,Uiteindelijk ben je van de ramp niet slechter geworden, hé.” Het was de eerste, en gelijk de laatste keer dat ze even op de koffie was, ‘voor de gezelligheid’. Of was ze toch alleen gekomen om de boel te overzien bij de familie Vinke?