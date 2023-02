Dienst voor ongelovigen ten einde voor Magda Nij Bijvank: ‘Lang geduurd voordat ik eraan toe durfde te geven’

Oprichter Trui Bolscher van Enschedese Stichting Humanitai­re Hulp Syrië: ‘Dit is nog maar het begin’

Alle ogen zijn gericht op Turkije en de gevolgen van de zware aardbeving, maar de ellende na de aardschok is in Syrië evenmin te overzien. Trui Bolscher van de Enschedese Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) is aangeslagen. „Er zijn geen woorden voor.”

