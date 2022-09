Dikke trui aan in Enschede en Winterswijk, maar veel gemeenten nog vaag over extra energiebesparing

Reportage Eén op de tien Ensche­deërs is ‘verslaafd’ aan de flitsbezor­ger: ‘Bananen gaan hier het hardst’

ENSCHEDE - Een op de tien Enschedeërs bestelt regelmatig boodschappen bij Flink. Wat er in de papieren boodschappentasjes gaat, hield de flitsbezorgdienst lang onder de pet. Maar nu is er tijd voor een charmeoffensief. Een middagje mee met Issa, Orhan, Kris en Bart van Flink aan de Noorderhagen. „Wat hier het hardst gaat? Bananen, per stuk.”

9 september