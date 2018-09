Motoren klinken in de verte, beveiligers staan op scherp. Hét teken dat het koninklijk bezoek in aantocht is. Fotografen en cameramannen verdringen zich achter het lint voor de ingang van De Grolsch Veste. Koningin Máxima is er bijna, ziet ook de 82-jarige Diny Nijhuis-Jansen, die met een bosje rozen achter haar rollator staat. De Enschedese volgt het koningshuis op de voet, maar heeft Willem-Alexander en Máxima nog nooit ‘in het echt gezien’. Nu de koningin, in het voetspoor van haar man die een dag eerder in Hengelo was, naar Twente is gekomen, zit Diny op het vinkentouw. „Gelukkig wilde mijn dochter mee”, zegt ze.