Directeur Arnoud Odding vertrekt bij het Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek: ‘Fusie heeft ons sterker gemaakt’

Motorrij­der gewond na ongeluk op A35 bij Enschede, file in de richting van Hengelo

ENSCHEDE - Op de A35 is woensdagochtend een file ontstaan na een ongeluk ter hoogte van Enschede-Zuid. Door nog onbekende oorzaak zijn een motorrijder en vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. De motorrijder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

8:06