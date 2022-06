Directeur Museumfabriek en Rijksmuseum komt met verrassende mededeling: ‘Goudschat uit Hezingen blijft alsnog in Twente’

Vrouw (62) door twee mannen beroofd in Enschede: lichte verwondin­gen, politie zoekt camerabeel­den

ENSCHEDE - Een 62-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag licht gewond geraakt toen ze op de Museumlaan in Enschede werd beroofd van twee tassen. Tussen 01.12 en 01.36 uur werd de vrouw benaderd door twee onbekende mannen, toen ze lopend vanuit het centrum kwam. Vervolgens werd ze beroofd van haar zwarte handtas en een zwarte plastic tas.

