Directeur vergokte ruim 1,5 miljoen euro zorggeld in casino

B. gokte al sinds 2013, maar pas in april 2018 kreeg ze van het Enschedese casino een bezoekverbod opgelegd. In die vijf jaar had ze daar toen al 1,5 miljoen aan zorggeld verspeeld. Uit een nader onderzoek van de sociale recherche blijkt dat ze regelmatig in het Enschedese casino pinde van de bankrekening van Victorie Hulp en Dienstverlening. Het ging daarbij om bijna 6 ton in die vijf jaar.

Ook pinde ze van haar privérekening nog eens bijna een miljoen. Ze zorgde ervoor dat er genoeg op haar rekening stond door grote bedragen over te boeken van de rekeningen van haar zorginstellingen. Dat ging dan altijd onder het mom van ‘lening’ of ‘rest loon’.

Verslaving

Hoe het kan dat de Enschedese vestiging van Holland Casino pas na vijf jaar en 1,5 miljoen euro ingreep is niet duidelijk. Volgens de website zijn de medewerkers getraind om verslaving te herkennen en worden gesprekken gevoerd met gasten die ‘risicovol gedrag’ vertonen. Een woordvoerder van Holland Casino zegt desgevraagd dat het bedrijf niet kan ingaan op individuele gevallen in verband met de wet op de privacy.

Na het speelverbod in de Nederlandse casino’s ging B. verder in het buitenland. In gokstad Las Vegas pinde ze vorig jaar in drie dagen tijd twaalf keer, steeds bedragen tussen de 1400 en 3000 euro per transactie. Dat geld was kort daarvoor overgemaakt van haar bedrijfsrekening naar haar privérekening.