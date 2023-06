Dit bedrijf uit Enschede is de nieuwe hoofdsponsor van FC Twente

Update Programma eredivisie bekend: derby tussen Heracles en FC Twente op 22 oktober

De eerste derby tussen Heracles en FC Twente in het nieuwe seizoen van de eredivisie is op zondag 22 oktober. Het duel in Almelo begint om 14.30 uur. Dat staat in het concept van het competitieprogramma dat de KNVB woensdagochtend bekend heeft gemaakt.