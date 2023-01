Dit gebeurt er in de gele bus op de Oude Markt in Enschede

Jongen in elkaar geschopt in Almeloos steegje, politie op zoek naar drietal mannen

Een jongen is zaterdagmiddag rond 15.00 uur mishandeld door drie personen. Dit gebeurde ter hoogte van een steegje aan de Hagengracht in Almelo. Hij is door de jongens in elkaar geslagen, op de grond geduwd en heeft meerdere trappen gekregen over zijn gehele lichaam.

10:04