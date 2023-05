Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Enschede

Column Bang voor de Hengelose beer? Draag het haar in een knoetje

Je zou zeggen dat wij Hengeloërs wel wat gewend zijn. We schijnen immers nogal kritisch te zijn. Vaak beren op ons pad te zien, zo gezegd. Maar kennelijk niet als ze met hun poten in het water staan. Dan lopen we er pardoes tegenaan. Al hebben we er zo op de nieuwe Markt wel mooi een extra attractie bij.