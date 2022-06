Dit is waarom er deze en volgende week straalvliegtuigen laag boven Twente vliegen

Minder geluidsoverlast voor omwonenden. Dat is waarom deze en volgende week een zakenvliegtuig laag over Twente scheert. Boven Twente Airport testen onderzoekers steilere manieren om te landen. Dit is beter voor de oren en het milieu.

Tussen 22 juni en 1 juli vliegt een zakenvliegtuig vol meetapparatuur vier keer per dag rond het vliegveld. Twee keer ‘s ochtends en twee keer in de middag. Dan test de piloot steilere en minder steile landingen. Per vlucht maakt de tweemotorige Cessna Citation met registratienummer PH-LAB zo’n acht rondjes.

Spotten of horen

Wie in Enschede, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen en Hof van Twente woont maakt goede kans om het onderzoeksvliegtuig meerdere keren te spotten of te horen. Volgens de onderzoekers van het Nederlands Lucht – en Ruimtevaartcentrum (NLR) hangt dat af van de windrichting. Mogelijk vliegt op 30 juni of 1 juli een veel grotere Boeing 737 in het Twentse luchtruim als vliegend laboratorium.

Steiler landen

Het onderzoekscentrum meldt dat dit onderzoek een vervolg is van de testvluchten in oktober vorig jaar. Toen maakten een Cessna, Airbus en een Boeing verschillende steilere landingsvluchten. De onderzoekers willen antwoord op de vraag of een iets steilere landing minder schadelijk is voor het milieu.

Bij de steilere nadering kan volgens de onderzoekers het vermogen van de motoren eerder omlaag. Een andere effect is de afname van geluidsoverlast, niet alleen door het lagere toerental maar ook doordat minder lang ‘laag’ hoeft te worden aangevlogen.

Rustig luchtruim

Twente Airport is volgens de onderzoekers van NLR een geschikte testlocatie. Het heeft een lange start- en landingsbaan, en nog belangrijker, het is lekker rustig in de lucht. Zij beseffen dat omwonenden en bewoners van de omliggende gemeenten hierdoor last van de vliegtuigmotoren kunnen hebben.

Steiler landen is beter voor de oren en het milieu, vermoeden onderzoekers. In onderstaande reportage zie je hoe dat zit.