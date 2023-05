Dit is waarom zaterdag 2.500 Turkse demonstranten in Enschede de straat op gaan

Almeloër opgepakt voor granaataan­slag op Satudarah-kop­stuk in 2016

Na bijna zeven jaar heeft de politie een man uit Almelo opgepakt op verdenking van de granaataanslag in Enschede. Satudarah-kopstuk Michel B. woonde destijds in de getroffen woning aan de Auskamplanden. De aanslag ontketende een oorlog in de Twentse onderwereld.