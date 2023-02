Dit kleine station is volgens reizigers de beste in Twente, laatste plek voor Glanerbrug

Carnavals­di­ner mét polonaise in Bruinehaar: ‘Op het menu staan smeerpatat en frikandel­len’

BRUINEHAAR/LANGEVEEN - Voor een feestelijke en smakelijke 50e verjaardag houdt de Jeugdclub Bruinehaar–Langeveen zaterdag een driegangendiner in carnavalssferen voor basisschoolleerlingen uit beide dorpen. Toevallig is het deze dag ook nationale frikandellendag. Drie keer raden wat er in het Dorpshuis in Bruinehaar op het carnavalsmenu staat.

