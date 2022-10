Dit Twentse tehuis is eindelijk ‘coronavrij’, na drie heftige weken

Daan Bonenkamp (38) nieuwe hoofdredac­teur van De Twentsche Courant Tubantia

ENSCHEDE - Daan Bonenkamp (38) wordt de nieuwe hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia. Hij is nu hoofd communicatie bij de Tweede Kamerfractie van D66. Bonenkamp is per 1 januari 2023 de opvolger van Martha Riemsma.

20 oktober