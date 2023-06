Doelman Nick Hengelman wilde in een hangmatje z’n geld gaan tellen, maar in plaats daarvan schreef hij een boek over zijn wonderlijke loopbaan

Twents motorbe­drijf voor miljoenen verkocht, tot er een konijn uit de hoge hoed komt

De miljoenendeal was rond, de afspraak bij de notaris gemaakt en toen trok de koper zich ineens terug. De overname van het Enschedese VDM Parts leidde tot een conflict in de rechtbank van Amsterdam. Met een Twentse winnaar. „Eén ding ga ik niet doen: zakken in de prijs.”