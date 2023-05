Doodgaan blijft raadselachtig proces

indebuurt.nl Weleens opgevallen? Hierom zijn er twee putten in één straat in Enschede

Voor sommige Enschedeërs is het misschien wel het laatste waar ze aan denken als ze over het Brouwerijplein lopen of over de Roessinghsbleekweg fietsen: er liggen hier twee putdeksels bijna direct naast elkaar. En dat is op meer plekken in Enschede. Waarom is dat?