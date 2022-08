Door cyberaanval getroffen tandartspraktijken in Twente en Achterhoek voorlopig gesloten

Het bedrijf Colosseum Dental Benelux met 120 vestigingen in Nederland werd vorige week getroffen door een cyberaanval. Ook mondzorgpraktijken in de regio zijn hierdoor geraakt. Het gaat om de vestigingen van de Samenwerkende Tandartsen. In Twente zitten de praktijken in Enschede, Almelo, Rijssen en Vriezenveen. In de Achterhoek gaat het om locaties in Groenlo en Winterswijk.